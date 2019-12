Veröffentlicht am 19. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Pegelturm zeigt digital den aktuellen Wasserstand an – Messeinrichtung ist im Turm unter der Bodenplatte verborgen – Er ist das Wahrzeichen von Neuwied: der Pegelturm. Auf vielfachen Wunsch haben die Servicebetriebe Neuwied eine digitale Pegelanzeige an einer der Säulen integriert, die den aktuellen Rheinpegelwasserstand angibt. Bisher gab es eine solche Pegelanzeige nur am Deichinfozentrum. Zwar ist die Architektur des Pegelturms nur Schmuck für den Deich, doch die eigentliche Pegelanlage verbirgt sich tatsächlich unsichtbar im Mauerwerk unter der Bodenplatte. Als „Mittelwasser“ gilt ein Stand von 2,50 Meter, bei 6 Metern schließen die Deichtore. Der höchste Wasserstand wurde beim Jahrhunderthochwasser von 1993 gemessen: 10,28 Meter. Überflutet wurde der Deich, der in den Jahren 1928 bis 1931 erbaut wurde, nie. Die 500 Meter lange Deichmauer in der Innenstadt ist Teil der 7,5 Kilometer langen Hochwasserschutzanlage und bietet Schutz bis zu einem Rheinwasserstand von 11,20 Meter.

Der Pegel von Neuwied ist auch im Internet mit Wasserstandsprognose unter www. http://www.hochwasser-rlp.de oder http://www.deichinfo.de abrufbar.

Foto: 2,79 Meter zeigt die Anzeige auf unserem Foto an. Die Pegelstände werden laufend aktualisiert.