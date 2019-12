Veröffentlicht am 19. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Weihnachten und Neujahr: AWB informiert über geänderte Müllabfuhrtermine – Wie im Umweltkalender 2019 dargestellt, ergeben sich für die Müllabfuhr-Termine rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel Verschiebungen. Teilweise werden die regulären Abfuhrtermine um einen Arbeitstag vorgezogen, teilweise um jeweils einen Tag nach hinten verschoben. Darüber informiert der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Veränderungen:

· Die Abfuhr von Montag, 23. Dezember, wird auf Samstag, 21. Dezember, vorgezogen. Die Abfuhr von Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend), erfolgt bereits am Montag, 23. Dezember; die reguläre Abfuhr von Mittwoch, 25. Dezember (erster Weihnachtsfeiertag), findet am 24.Dezember statt.

· Aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages am Donnerstag, 26. Dezember, erfolgt die Entleerung der Gefäße einen Tag später, also am Freitag, 27. Dezember. Die eigentlich am 27. Dezember fällige Abfuhr erfolgt am Samstag, 28. Dezember.

· In der Neujahrswoche 2020 erfolgen die Leerungen von Mittwoch, 1. Januar, bis einschließlich Freitag, 3. Januar 2020, jeweils einen Tag später.

Der Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth hat an Heiligabend und an Silvester geschlossen.