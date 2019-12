Veröffentlicht am 18. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Kita Rommersdorf hat jetzt einen Garten – Kinder machen unmittelbare Naturerfahrungen – Noch rechtzeitig vor Winterbeginn haben viele fleißige Helfer im neu angelegten Gartengelände der Kita Rommersdorf die ersten Beerensträucher gepflanzt sowie ein Himbeerspalier und den zukünftigen „Naschplatz“ angelegt.

Der Planung des Gartengeländes vorausgegangen war die Bewerbung der Kita am „Kita-isst-besser“-Projekt des Landes, bei dem zwei der Schwerpunkte die Einführung von Maßnahmen zur Ernährungsbildung sowie die Verbesserung des Verpflegungsangebotes sind. Da lag es nahe, diese beiden Aspekte in einem eigenen Garten auf dem Wiesengelände unterhalb des Schulgebäudes miteinander zu verknüpfen. Daher wurden weitere Landesfördermittel zur Schaffung von Gemeinschafts-, Schul- und Kinder-Gärten beantragt, so dass sich die Kita Rommersdorf über die finanzielle Förderung durch zwei Referate des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten freuen darf.

Kinder, Eltern und Kita-Team können es kaum erwarten, dass die Kinder ab dem kommenden Frühjahr im Garten vielfältige, unmittelbare Naturerfahrungen erleben können. Sie wollen auch Fragen auf den Grund gehen: Was wächst aus dem Samenkorn? Was braucht die Pflanze zum Wachsen? Wie verändern sich die Pflanze und der Garten mit den Jahreszeiten? Welche Tiere sind im Garten zu Hause?

In der Beobachtung von Wachstumsprozessen und der Erfahrung notwendiger Zeit und Pflege bis zur Ernte lernen die Kinder, die angebauten Lebensmittel wertzuschätzen. Und schließlich erfahren sie „von der Hand in den Mund“, wie lecker natürliche Lebensmittel riechen und schmecken: Sonnengereifte Tomaten, reife Beerenfrüchte, duftende Kräuter und essbare Blumen bieten ganz besondere Geschmackserlebnisse.

Obst und Gemüse aus dem „eigenen Garten“ werden zudem eine gesunde Ergänzung zur Speiseplanung der Kita bieten, werden mit den Kindern zum Frühstück geschnippelt, als frischer Salat oder Gemüse verarbeitet und in Elternaktionen gemeinsam zubereitet.

Foto: Kinder, Eltern und Kita-Team freuen sich über den neu angelegten Garten.