Veröffentlicht am 18. Dezember 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Adventkonzert des MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen – Der MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen lädt für den vierten Adventssonntag zu einem Konzert in die heimische Pfarrkirche „St. Elisabeth“ ein. Los geht es um 16 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 12 Euro. Einen Vorgeschmack gaben die Sänger jetzt in einem Wissener Einkaufszentrum, wo man die Kunden unter anderem mit dem schönen Lied „Maria durch ein` Dornwald ging“ auf die Weihnachtszeit einstimmte. Dirigiert wurde der MGV übrigens von Franziskus Reifenrath, der erst vor wenigen Tagen für 65jährige Singetätigkeit den Ehrenbrief des Chorverbands Rheinland-Pfalz überreicht bekommen hat. Überbringer der hohen Auszeichnung war Manfred Hain, Geschäftsführer im Kreis-Chorverband Altenkirchen. Zu den ersten Gratulanten zählte Michael Schmidt als Vorsitzender des MGV „Sangeslust“, der unter starkem Beifall im Laufe der Weihnachtsfeier Vizechorleiter Franziskus Reifenrath noch eine vereinsinterne Ehrenurkunde aushändigte. „So möchten wird unsere Wertschätzung für Dich und Dein langes Wirken zum Wohl unserer Chorgemeinschaft ausdrücken“, hieß es in der Laudatio. Erst vor zwei Jahren ist Reifenrath zum Ehrenmitglied ernannt worden. Fotos: MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen