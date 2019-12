Veröffentlicht am 17. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Big House auf Tour in Köln und Berlin – Städtisches Jugendzentrum bietet zwei Stadtausflüge an – Auch im Jahr 2020 geht das städtische Jugendzentrum Big House wieder auf Tour. Ziele sind die beiden Metropolen Berlin und Köln. Die eine wird in den Osterferien, die andere in den Winterferien besucht.

Ins quirlige Köln geht es am 18. Februar. Vor der Erkundung der Altstadt, führt der Weg zunächst in die MMC Studios. Dort erfahren die Teilnehmer in einer Backstage-Tour, wie eine Fernsehsendung entsteht, was in den Werbepausen passiert oder wie es sich anfühlt, selbst vor laufender Kamera zu stehen. Die MMC Studios in Köln sind die Produktionsstätte zahlreicher beliebter Fernsehserien und populärer TV-Shows wie „Unter uns“, „Alles, was zählt“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“ oder „Shopping Queen“. Interessante Einblicke in die Welt der TV-Branche sind also garantiert.

Ein Besuch der Bundeshauptstadt Berlin steht für den 14. bis 18. April auf dem Big-House-Tourprogramm. Neben einer individuellen Stadtführung und dem Besuch des Mauermuseums sind noch weitere Highlights geplant, um die Faszination zu entdecken, die Berlin ausstrahlt. Untergebracht sind Teilnehmer und Big House-Team im zentral gelegenen „a&o-Hostel“ in Berlin-Mitte. Da die Plätze für diese Fahrt begrenzt sind, lohnt sich eine schnelle Anmeldung. Teilnehmen können alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Die Fahrt nach Köln kostet 20 Euro inklusive Fahrtkosten und Führung; die Fahrt nach Berlin 245 Euro inklusive Fahrt, Übernachtung und Eintritt zu den ausgewählten Programmpunkten.

Nähere Informationen und Anmeldungen direkt beim Big House-Team zu den Öffnungszeiten des Jugendzentrums, per Telefonnummer 02631 802 732 oder per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de. Das gesamte Angebot und die Öffnungszeiten des Jugendzentrums an der Museumsstraße 4a stehen im Internet unter www.bighouse-neuwied.de