Veröffentlicht am 17. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Karneval in Altenkirchen – Samstag, 15. Februar, 17:59 Uhr Traditionelle Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ mit Prinz Christian I. mit anschließender „After-Sitzungs-Party“ im Foyer der Stadthalle! Bewirtung und Catering wird „der freundliche Bierlieferant“ aus Oberwambach übernehmen und einen reibungslosen Ablauf garantieren!

Vorhang auf zur großen Altenkirchener Prunksitzung: Sitzungspräsident Jörg Witt wird dem närrischen Publikum eine Karnevalsitzung der absoluten Spitzenklasse darbieten. So konnte in dieser Session „Liselotte Lotterlappen“, bekannt aus Funk und Fernsehen, verpflichtet werden. Die Comedy-Dame mit dem Zungenschlag eines Leguanes! Außerdem mit dabei: „Die Flöckchen“ – Die Wildecker Herzbuben des Karnevals. „Joker Colonia“- Die Kölner Band lässt es richtig krachen mit kölschen Tön´. Ebenso konnten “Brass on Spass“ verpflichtet werden. Zu ihrem Repertoire gehören genauso aktuelle Charthits wie Partykulthits, Schlager, Marsch- und Volksmusik und Big Band-Standards.

Ferner hat sich ein Männerballett der Spitzenklasse – die „Schöneberger Bordstein-Schwalben“ – mit einem fantastischen Showtanz angesagt.

Ebenso die Mini´s, das Jugendtanzcorps und das Damen-Tanzcorps der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen, die Showtanzgruppe der KG Altenkirchen, das Prinzenmariechen Alina Tochenhagen und das Funkenmariechen Leoni Witt. Das Mini-Mariechen Lilli Müller wird natürlich auch ihr Können auf die Bühne bringen! Weiterhin für beste musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels und die bekannte und beliebte Band rund um „Musikentertainment Scharenberg“ die auch im Anschluss an die Prunksitzung zum Tanz aufspielen wird. Im Anschluss heißt es „After-Sitzungs-Party“ im Foyer der Stadthalle! DJ Muli spielt kölsche Musik bis der Arzt kommt!

Vorverkauf: Tickets können telefonisch vorbestellt werden unter der Telefonnummer: 02681 / 9505-36. Für folgende Veranstaltungen, im großen Festzelt am Weyerdamm, liegen ab Januar Karten im Vorverkauf bereit: Mallorca-Party; 20. Februar 2020, Umzug-Party; 23. Februar, Bei allen anderen Zeltveranstaltungen ist der „Eintritt frei“. Vorverkaufsstellen: Kreissparkasse AK, Westerwaldbank e.G. AK, Getränke Müller, Oberwambach, (heis)