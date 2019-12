Veröffentlicht am 17. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Neue ÖPNV-Haltestelle am Wissener Siegtalbad – Stadtbürgermeister Berno Neuhoff freute sich über die Informationen aus der Kreisverwaltung: Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember bindet eine neue Busverbindung das Siegtalbad in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein. Im 60-Minuten-Takt soll tagsüber ein Minibus mit 13 Sitzplätzen des Busunternehmens Marenbach-Touristik aus Windeck die neu eingerichtete Haltestelle in der Stadionstraße unmittelbar am Siegtalbad anfahren. Marenbach-Touristik übernimmt die Verkehre des Linienbündels Hamm im Auftrag des Landkreises Altenkirchen für zehn Jahre.