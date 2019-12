Veröffentlicht am 17. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Landkreis Altenkirchen: Fünf neu geordnete Buslinien in Betrieb – Im Landkreis Altenkirchen sind mit Wirkung vom 15. Dezember fünf Buslinien an den Start gegangen, die gänzlich neu geordnet wurden. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Dabei wurden die Fahrpläne folgender zum Linienbündel Hamm gehörender Buslinien rundum erneuert:

260: Forst – Au (Sieg) – Hamm

261: Forst – Fürthen – Etzbach – Wissen

288: Hilgenroth – Breitscheidt – Hamm – Etzbach – Au (Sieg)

933: Rettersen – Weyerbusch – Herchen / Hamm

934: Altenkirchen – Pracht – Au (Sieg)

Das neue Angebot sieht unter anderem eine bessere Abstimmung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten von Bus und Bahn am Bahnhof Au (Sieg) vor. Die Orte Bitzen, Dünebusch, Forst, Fürthen, Oppertsau und Opperzau erhalten montags bis freitags ein regelmäßiges Busangebot nach Hamm und Au (Sieg), mindestens im Zwei-Stunden-Takt. Dabei werden teilweise Minibusse eingesetzt. Das Holperbachtal erhält erstmals auch an Ferientagen ein regelmäßiges Verkehrsangebot.

In Wissen fährt die Linie 261 die Pirzenthaler Straße und das Siegtalbad mit einem Minibus, der über 13 Sitzplätze verfügt, täglich tagsüber im 60-Minuten-Takt an. Am Bahnhof Wissen bestehen zahlreiche Anschlüsse zu den Zügen und den Buslinien 256 (Richtung Köttingen – Ziegelstraße), 257 (Richtung Schönstein – Steckenstein), 269 (Richtung Köttingen – Selbach) und 280 (Roth – Hamm/Altenkirchen). Die Linie 933 bietet im Schülerverkehr aus dem Raum Weyerbusch eine neue Frühverbindung zum Schulzentrum Hamm. Damit entfällt das bisherige Umsteigen in Altenkirchen.

Die neuen Buslinien waren im Ausschreibungswettbewerb an die Marenbach-Touristik GmbH & Co. KG aus Windeck vergeben worden. Der Anteil der Busse mit niedrigem Einstieg (Niederflurbusse) wächst auf den Linien bis zum Jahr 2021 auf 100 Prozent. Damit wird auch älteren Fahrgästen mit Rollatoren, Personen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl ein bequemer Einstieg ermöglicht. Zusätzlich verfügen diese Busse auch über eine Klimaanlage, was den Fahrkomfort ebenfalls deutlich steigert.

Genauere Informationen zu den Fahrplänen gibt es online unter www.vrminfo.de unter „Fahrplan“. Alternativ kann auch die VRM-Fahrplan-App für die Nutzung mit mobilen Smartphones heruntergeladen werden. Außerdem sind bei dem Verkehrsunternehmen, den Verwaltungen sowie in der VRM-Geschäftsstelle in Koblenz Taschenfahrpläne zu den neuen Linien 260, 261 und 288 erhältlich.