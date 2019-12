Veröffentlicht am 17. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – HAMBURG – Jugendbildungsfahrt nach Hamburg – Hamburg – das Tor zur Welt: Dorthin lädt die Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendzentrum Hamm vom 17. bis 19. Februar für drei Tage zu einer Bildungsfahrt ein. Mitfahren können insgesamt 14 Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren, die in den Winterferien Spaß haben und trotzdem etwas lernen wollen. Im Vordergrund des dreitägigen Städtetrips per Bahn steht die Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Themen.

Neben einer Stadtführung steht ein Besuch im „Dialog-Museum“ auf dem Programm. Dort erleben die Teilnehmerinnen ihre scheinbar gewohnte Welt neu. Blinde und sehbehinderte Mitarbeiter des Dialoghauses führen die Besucher durch einen lichtlosen Ausstellungsparcour. Die Teilnehmerinnen hören, fühlen und orientieren sich in nicht-visuellen Alltagssituationen. Highlight der Fahrt ist der Besuch des Musicals „König der Löwen“.

Die Kosten betragen 149 Euro pro Teilnehmerin und beinhalten Hin- und Rückfahrt mit der Bahn sowie Bustickets zur Fortbewegung in Hamburg, Übernachtung mit Frühstück, Programm inklusive Eintrittsgelder und Betreuung.

Anmeldung und weitere Informationen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de. Foto: Archiv BK