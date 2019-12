Veröffentlicht am 16. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Besonderes Adventsfenster der Pfadfinder mit Original-Friedenslicht – Am Freitag, 20. Dezember, bieten die Pfadfinder vom Stamm St. Bonifatius am Oberbieberer Pfadfinderhaus in der Grafenwiese 100 im Rahmen der Adventfenster-Aktion ein besonders gestaltetes Adventfenster mit historischem Motiv, Blechblas-Musik, sowie gemütlichem Beisammensein unter Zeltdach am Lagerfeuer oder am warmen Ofen an. Außerdem werden sie das Original-Friedenslicht aus Bethlehem ausgeben, das die Oberbieberer Pfadfinder selbst in Österreich abgeholt haben. Es wurde in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet und in die ganze Welt als Botschaft des Friedens zur Weihnacht verteilt. Kerzen werden dazu ebenso angeboten wie ein seltener Blick ins selbst renovierte Pfadfinderhaus. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr mit Öffnung des Fensters mit Bild-Überraschung.