WISSEN-STUTTGART – Gerd Kaminski und Axel Wienand sind stolze Besitzer des Bodenseeschifferpatents

WISSEN-STUTTGART – Militärische Ausbildung bei der Wissener Reservistenkameradschaft endet im Geschäftsjahr 2019 erfolgreich – Gerd Kaminski und Axel Wienand sind stolze Besitzer des Bodenseeschifferpatents – Stolze Besitzer des Bodenseeschifferpatents sind Gerd Kaminski und Axel Wienand von der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland seit Dezember. Beide legten die theoretische Prüfung, die vom Schifffahrtsamt des Bodenseekreises im Europasaal des Stuttgarter Regierungspräsidiums abgenommen wurde, erfolgreich ab. Die frischgebackenen Bodenseeschiffer wurden von der praktischen Prüfung am Bodensee befreit, da sie Inhaber der Bootsführerscheine für Binnen- und Seeschifffahrtsgewässer sind.

Nun ist die heimische RK mit beiden Bootsführern auch bodenseeschifffahrtstauglich. Das bereits im März geplante Unterfangen lief unter dem Aspekt der militärischen Aus- und Weiterbildung. Dabei stand der Pionierdienst aller Truppen im Fokus dieser speziellen Aktivität.

Die theoretische Prüfung gestaltete sich nicht so einfach. 86 Fragen aus sieben Themenblöcken waren innerhalb einer Stunde zu lösen. Der Fragenkatalog erstreckte sich von Allgemeines, Zulassung, Bau- und Ausrüstung sowie Schallzeichen, Lichterführung und optische Signale über Schifffahrtszeichen, Aus- und Fahrregeln, Umweltschutz, Seemannschaft und Wetterkunde, Navigation sowie schließlich Rheinstrecken (Alter Rhein7Seerhein). Die knapp bemessene Zeit für die Bearbeitung stellte eine besondere Herausforderung dar. Viel Zeit zum Überlegen gab es kaum. Die richtigen Antworten mussten einfach sitzen. Auch die geforderte Mindestpunktzahl in den einzelnen Themenblöcken musste erfüllt werden. Wurde diese in nur einem Themengebiet nicht erreicht, galt die gesamte Prüfung als nicht bestanden. Eine Ausgleichsmöglichkeit gab es nicht. „Diese Prüfung legt man nicht einmal so gerade ab“, bilanzierte Wienand während der Heimfahrt von Stuttgart nach Wissen. Mit dieser Fortbildung endet auch die militärische Ausbildung der heimischen Reservisten im Geschäftsjahr 2019. (aw)

Foto: Prüfung zum Erwerb des Bodenseeschifferpatents vor dem Prüfungsausschuss des Schifffahrtsamtes „Bodenseekreis“ im Europasaal des Stuttgarter Regierungspräsidiums bestanden: Obergefreiter d. R. Gerd Kaminski und Oberstleutnant d. R. Axel Wienand (v.l.).

Foto: Regierungspräsidium Stuttgart