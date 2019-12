Veröffentlicht am 16. Dezember 2019 von wwa

HORHAUSEN – Senioren der Gemeinde Bürdenbach und der Horhausener Seniorenakademie feiern gemeinsam mit buntem Programm den Advent – Gemeinsam feierten die Senioren der Ortsgemeinde Bürdenbach mit den Senioren der Horhausener Seniorenakademie den Advent im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen. Zu dem vorweihnachtlichen Nachmittag konnte Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie) 120 ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger begrüßen, auch im Namen von Ortsbürgermeisterin Rosi Puderbach und dem Bürdenbacher Beigeordneten Thomas Buhr. Für das leibliche Wohl sorgte nicht nur der Vorbereitungskreis der Seniorenakademie, sondern auch Bürdenbacher Frauen und dem Team vom „Haus am Park“ in Niedersteinebach.

Besonderen Dank richtete Schmidt-Markoski auch an Rainer Schuster und Jörg Czubak, die Tische und Stühle gestellt hatten sowie an die fleißigen Hände des Vorbereitungskreises. Nach der Kaffeetafel stimmte Musiker Frank Vogler mit weihnachtlichen Melodien auf das Programm ein und Maria Buhr wartete mit dem besinnlichen Vortrag: „Wir sind beschenkte“ auf.

Beim Lied: „Wir sagen euch an den lieben Advent“ zündeten Maria Buhr, Dagmar Poster, Gemeindereferent Achim Günther und Rudi Lamerz die Kerzen am Adventskranz an. Über den Sinn des Advents sprach Pfarrer Andreas Beck von der evangelischen Kirchengemeinde Honnefeld. Er segnete auch die Besucher. Thomas Schlosser (Chorleiter) begeisterte mit seinen Chören die Senioren. Den Auftakt machte der Kinderchor (Betreuerin Nicole Schmidt). Es folgten der Kirchenchor und der Singkreis. Mit Liedern zur Adventszeit begeisterten die kleinen und großen Sängerinnen und Sänger die Senioren.

„Der Engel, der nicht in Betlehem singen wollte“, hieß es in einem Beitrag von Rudi Lamerz, Maria Buhr und Achim Günther. Mit einem lustigen Vortrag: „Die Weihnachtsmaus“ – überraschte der Güllesheimer Senior Helmut Schmidt die Senioren. Zum 50jährigen Geschäftsjubiläum gratulierten die Senioren Stefan Hoffmann (EDEKA-Markt Horhausen) und seine Familie. Mit Bildern erfolgte ein Rückblick auf die Entwicklung vom kleinen Lebensmittelgeschäft in Pleckhausen bis hin zu einem modernen Markt in Horhausen. Schließlich informierte Stefan Hoffmann auch über die Expansionsabsichten. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen Kindern verteilte er noch ein Präsent an die Senioren. Weiter ging es im Programm mit Dagmar Poster und dem Gedicht: „Der Weihnachtsmann“. Mit dem Lied: „Lasst uns froh und munter sein….“ empfingen die Senioren schließlich den Nikolaus (Herbert Ginnow aus Pleckhausen), der dann ein „Loblied“ auf die Senioren hielt. Mit gemeinsam gesungenen vorweihnachtlichen Liedern und guten Wünschen für das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel endet schließlich ein schöner Nachmittag. Fotos: Seniorenakademie

Foto 1: Der Kinderchor unter der Leitung von Thomas Schlosser eroberte im Nu die Herzen der Senioren.

Foto 2: Blick in die Besucherschar.

Foto 3: Der Singkreis der Pfarrgemeinde erfreute ebenfalls die Senioren mit adventlichen Liedern.