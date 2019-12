Veröffentlicht am 16. Dezember 2019 von wwa

PRACHT – Umweltsünder im Waldgebiet von Pracht unterwegs – Bereits am Dienstag, 10. Dezember, haben aufmerksame Spaziergänger feststellen müssen, dass im Waldgebiet Hassel Ölbehälter (5 ltr. Kanister und 1 ltr. Behälter) an einer Ruhebank abgestellt wurden. Aber am Wochenende wurden die Umweltsünder richtig aktiv. Innerhalb von zwei Stunden wurden zwei Sammelstellen von Kanister gemeldet. Im Bereich Zufahrtstraße zur Hassel wurden mehrere Ölkanister, Autobatterien und offene Behälter mit verschiedenen Schadstoffen abgestellt. Die Polizei Dienststellen von Eitorf und Altenkirchen haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dieser illegalen Entsorgung von Problemmüll im Waldgebiet von Pracht machen kann hat, sollte dies der Polizei mitteilen. (udse) Fotos: OG Pracht