Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Papaya-Koalition bremst Raser in der Marktstraße aus – „Berliner Kissen“ befinden sich jetzt in der Marktstraße und damit fand der Stadtratsbeschluss der Koalition aus CDU, Grüne und FWG eine schnelle Umsetzung.

„Die Rückmeldungen der Anwohner und Geschäftsleute in der Marktstraße halten seit Jahren an und die aktuellen Verkehrsmessungen in der Marktstraße haben es nochmals bewiesen – es wird zu viel gerast“, fassen es die Fraktionsvorsitzenden Martin Hahn, Regine Wilke und Karl-Josef Heinrichs zusammen.

Jeweils ein Paar „Berliner Kissen“ zwischen Engerser- und Langendorfer Straße und eines im oberen Teil Richtung Hermannstraße sollen nun die Raser bremsen. Die Testphase solle auch der Verwaltung zu Evaluation dienen, bevor bauliche Veränderungen fest vorgenommen werden. „Wenn die Kissen ein adäquates Mittel beim Kampf gegen die Raser in der Innenstadt sind, können wir auch über weitere Stellen nachdenken“, zeigen sich die Politiker offen.