Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

MÖRSBACH – Brand einer Baubude in Mörsbach – Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hachenburg waren am Samstag, 14. Dezember, gegen 05:15 Uhr, in Mörsbach im Einsatz. Dort war im Bereich einer Baumschule eine Baubude in Brand geraten. Die in Holzbauweise errichtete Baubude brannte vollständig nieder, Personen kamen nicht zu Schaden. Vermutlich wurde der Brand durch eine Überhitzung des Ofensystems in der Baubude ausgelöst. Der Brandschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Quelle: Polizei