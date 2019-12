Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

EULENBERG – Verkehrsunfallflucht in Eulenberg – Am Samstag, den 14. Dezember 2019, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Stromverteilerkasten in der Ortslage Eulenberg beschädigt. Hierbei wurde der Stromverteilerkasten aus der Verankerung gerissen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei