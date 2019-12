Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

STRASSENHAUS – Folgen der Sturmböen am Wochenende – Am Samstag, den 14. Dezember 2019, kam es zu diversen Verkehrsbeeinträchtigungen durch Sturmböen. Mehrere Bauzäune sind durch den Sturm auf die Fahrbahn gestürzt. Die L 265 zwischen Steimel und Puderbach musste, aufgrund herabfallender Äste und umgestürzter Bäume, vorübergehend gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Ebenso war ein Stromausfall in Niederbreitbach und Umgebung die Folge des Unwetters. Quelle: Polizei