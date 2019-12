KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 62 – eine Person schwer verletzt

Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 62 – einer Kreuzung in Kirchen – eine Person schwer verletzt – Zu einem Zusammenstoß mit drei Fahrzeugen kam es am Samstagmittag, 14. Dezember, gegen 12:25 Uhr an der Ampelanlage in Kirchen. Eine Verkehrsteilnehmerin beachtete nicht das Rotlicht an der Ampelanlage und fuhr in die Kreuzung ein, prallte mit einem anderen Pkw zusammen und stieß anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug. Die Unfallverursacherin verletzte sich schwer und musste in das KH Kirchen eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei