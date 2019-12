Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

PUDERBACH – Zwei Einsätze für die Feuerwehr Puderbach am Wochenende – Am Samstagmorgen, den 14. Dezember, um 8.15 Uhr wurden umgestürzte Bäume auf der Landstraße zwischen Puderbach und Steimel gemeldet. 24 Stunden später wurde die Feuerwehr Puderbach zu einem brennenden Strommast in Niederwambach gerufen. – Am Samstagmorgen fegten heftige Windböen über das Puderbacher Land. Kurz nach 8 Uhr fielen hierdurch auf der Straße zwischen Puderbach und Steimel mehrere Bäume auf die Straße. Hierbei wurden auch die Leitplanken beschädigt. Die Feuerwehr beseitigte zunächst die Bäume. Aber weitere Bäume drohten umzufallen. Insofern musste die Straße für den Verkehr voll gesperrt werden. Erst am Montag, den 16. Dezember sollen die Gefahrenstellen durch den Forst beseitigt werden. Bis dahin ist die Straße nicht passierbar.

Am Sonntagmorgen meldeten Anwohner aus der Brunnenstraße in Niederwambach einen brennenden Strommast. Bei einer Hochspannungsleitung am Ortsrand war es zu einem Erdschluss gekommen und der Mast glühte an der Stelle und sprühte zum Teil Funken. Auch waren kleine Flammen zu sehen. Der Stromversorger musste anrücken und die Leitung abschalten. Dadurch war der Ort kurzzeitig ohne Strom. Das Problem wurde durch Umschaltungen gelöst. Warum es zu dem Erdschluss kam steht noch nicht fest.

An beiden Tagen war die Feuerwehr Puderbach mit jeweils 14 Kräften im Einsatz. Foto: Feuerwehr VG Puderbach