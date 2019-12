Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Maxim Becker gewinnt Bundesranglistenturnier – Im jüngsten Jahrgang der A-Jugend erreicht Maxim Becker beim „International Masters“ in Bonn die Erstplatzierung in der Gewichtsklasse -45 kg. Da der noch junge Sportler nach dem Jahresumschwung weitere zwei Jahre in dieser Altersklasse bleiben wird, ist hier noch einiges möglich.

Kai Morozov gelang eine Zweitplatzierung, welche auch Maik Schulz nach einigen souverän gewonnenen Kämpfen für sich verbuchen konnte. Sehr knapp scheiterte er an einem weiteren Titelgewinn für SPORTING Taekwondo.

Dritte Plätze gab es für Jan Wiedemann, Emily Kunz, Jill-Marie Beck, Haitham Hama und Daniel Urich. Einige spektakulär gewonnene Kämpfe unterstreichen die Qualität der hier erreichten Drittplatzierungen.

Das Turnier gilt, wie die weiteren Bundesranglistenturniere auch als qualitativer Gradmesser im nationalen Bereich, zumal auch ausländische Teams das Niveau zusätzlich anheben.

Informationen über den Verein, beispielsweise über den frisch gestarteten Anfängerkurs für Kinder ab vier Jahre, erhält man im Internet unter www.sporting-taekwondo.de oder telefonisch unter 0160 9450 4797. (euki) Foto: Sporting AK