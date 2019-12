Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

BETZDORF – Thema Weiterführung der Schulbibliothek am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium- Dazu Michael Wäschenbach – In der Kreistagssitzung am Montag, 16. Dezember, soll der Haushalt 2020 und das Haushaltskonsolidierungskonzept des Landkreises Altenkirchen beschlossen werden.

Seit mehreren Monaten wird über eine vermeintliche Streichung der Stelle einer Bibliothekarskraft am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf diskutiert. Dabei wurde vor allem um die Zuständigkeit für die Finanzierung einer solchen Stelle gestritten. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses zeichnete sich jedoch ab, dass die Mehrheit der Kreistagsfraktionen, die freiwillige Finanzierung der Stelle aufgrund von Sparmaßnahmen im Rahmen des Haushaltkonsolidierungskonzepts nicht mittragen wird.

Landtagsabgeordneter Michael Wäschenbach, selbst auch Kreistagsmitglied, setzt sich seit Anfang 2018 auf verschiedensten Ebenen für den Erhalt der Bibliotkeksbetreuung ein und hat auch an der großen Demo im Juni teilgenommen, der Schriftverkehr umfasst einen Aktenordner. Bis zur Vorlage des Einsparkonzeptes der Kreisverwaltung im September 2019 sah es auch noch gut aus. Die Verwaltungsmitarbeiter im Kreishaus sind jedoch der Kommunalaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz erneut gefolgt und haben alle Schulbibliotheksstellen im Kreis (nicht nur in Betzdorf) als freiwillige Ausgabe des Kreises zur Streichung vorgeschlagen.

Zumindest haben CDU und Grüne sich im Kreisausschuss nicht für die Streichung ausgesprochen. Ich weiß, dass den Kreistagsmitgliedern zum einen die besondere über Jahre gewachsene individuelle Struktur in Betzdorf nicht im Detail vertraut ist, und zum anderen im Sinne einer Gleichbehandlung eine einheitliche Regelung für alle weiterführenden Schulen im Kreisgebiet gelten soll. Die andauernden Reaktionen der Schülerschaft und des Schulelternbeirates des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums und besonders der Protestmarsch im Juni haben gezeigt, dass diese weiterhin ein sehr hohes Interesse am Erhalt der Bibliothek in der gewohnten Form haben. Wäschenbach betont: Die Bibliothek ist für die Schüler essentiell. Wir müssen eine Übergangsregelung mit Zwischenfinanzierung finden. Eine Besetzung der Stelle sollte mit einem neuen Gesamtkonzept für die Schulbibliotheken im Kreis gesichert und damit ein drohender Betreuungsverlust der Bibliothek am Betzdorfer Gymnasium beim erst für 2023 geplanten Stellenabbau abgewendet werden.

Langfristig muss die Stelle jedoch durch das Land finanziert werden, da die Bibliothekarskraft eine pädagogische bzw. eine bibliothekarische Fachkraft darstellt und daher die Zuständigkeit eindeutig beim Land und nicht beim Kreis liegt.

Wäschenbach sieht für diesen „Bibliotheksgipfel im AK-Land“ gute Ausgangschancen. 1. Bildung ist in aller Munde und wird von allen in der Gesellschaft gewollt, 2. Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz hat hervorragende Beispiele für den Betrieb von Schulbibliotheken, 3. Das Bildungsministerium in Mainz hat sich zu den Schulbibliotheken bekannt und dies zuletzt auf dem Schulbibliothekstag am 18. September in Koblenz gezeigt, 4. Die Gesetzes- Kommentierungen zum strittigen §74 Schulgesetz zeigen deutliche Hinweise auf konkrete Zuordnungen von pädagogischem Personal (Landeszuständigkeit) zum verwaltungs- und Hilfspersonal (Kreiszuständigkeit) im Einzelfall, 5. Der millionenschwere Digitalpakt des Bundes eröffnet Möglichkeiten der Medienentwicklung und Digitalisierung in den Schulbibliotheken, 6. Der Gemeinde- und Städtebund und der Landkreistag haben als kommunale Spitzenverbände meine Anfragen zum Betrieb von Schulbibliotheken positiv bewertet, 7. Das Schulmediothek-Portal zeigt vielfältige Möglichkeiten zum Betrieb von Schulbibliotheken auf und bringt verschiedenste Akteure (Schüler, Schulleitung, Eltern, Lehrer, Ehrenamtliche, Hauptamtliche) ins Spiel.

Der Kreistag sollte am Montag diesen Schulbibliotheksgipfel beschließen, um bald zu einer neuen tragfähigen und verlässlichen Lösung zu kommen, so Wäschenbach abschließend.