Veröffentlicht am 14. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Senioren erlebten gemütlichen Adventsnachmittag – Das Quartiersmanagement Südöstliche Innenstadt hat Senioren zu einem Adventskaffee in den Gemeinschaftsraum der GSG-Seniorenresidenz eingeladen. 60 ältere Mitbürger, darunter auch Bewohner des Bethesda-Seniorenzentrums, verbrachten gemütliche Stunden in dem voll besetzten Saal, den ehrenamtliche Helfer aus dem Viertel liebevoll dekoriert hatten. Die Senioren lauschten bei Plätzchen und Kaffee weihnachtlichen Weisen des Alleinunterhalters und stimmten für die Klassiker in gemeinsamen Gesang ein. Sie lauschten besinnlichen Gedichten und Geschichten. Mit großer Freude begrüßten die Senioren dann den Nikolaus, der nicht nur eine Weihnachtsgeschichte vortrug, sondern für jeden Gast ein kleines Geschenk mitgebracht hatte. Die Senioren zeigten sich den Organisatoren gegenüber dankbar für die schöne Veranstaltung und die mit Freunden und Nachbarn harmonisch verbrachten Stunden.

Der Adventskaffee ist eine der regelmäßigen Veranstaltungen für Senioren aus dem Stadtviertel. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, Telefon 02631 863 070.