Veröffentlicht am 14. Dezember 2019 von wwa

RENNEROD – Fußgänger in Rennerod auf der B 54 angefahren und schwer verletzt – Am Freitagabend, 13. Dezember 2019, gegen 18 Uhr wollte ein 67 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Rennerod in der Ortslage Rennerod die Fahrbahn überqueren und wurde von einem Pkw frontal erfasst. Der Fußgänger wurde zunächst auf das Auto aufgeladen, schlug dort in die Windschutzscheibe ein und wurde anschließend nach rechts von der Motorhaube geschleudert. Dort kam er mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn zu liegen. Der Verletzte wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 53 Jahre alte Autofahrerin, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Rennerod, blieb unverletzt. An Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Die Bundesstraße B 54 war in der Ortslage Rennerod während der Rettungsarbeiten für die Dauer von circa 30 Minuten voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Westerburg in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei