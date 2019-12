Veröffentlicht am 14. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – SPD Stadtratsfraktion unterstützt Antrag der SPD Oberbieber „Sanierung des Bürgerhauses Oberbieber“ – Bei einer Vor-Ort Besichtigung mit Klaus Rockenfeller, Vorsitzender des VfL Oberbieber e.V., machten sich die Mitglieder der Stadtratsfraktion sowie des SPD Ortsvereins erneut ein Bild vom Zustand des Bürgerhauses. Das Gebäude, das dem VfL Oberbieber gehört, ist von der Stadtverwaltung gepachtet und als eines der Bürgerhäuser in Neuwied ausgewiesen.

Das Bürgerhaus wird unter der Woche täglich durch den VfL Oberbieber und andere Vereine genutzt. Am Wochenende steht es Bürgern zur Buchung zur Verfügung und ist regelmäßig belegt.

„Neben den Karnevalsfreunden mit all seinen Tanzgruppen und Aktivitäten, nutzt auch der VfL Oberbieber dies mit einigen Abteilungen. Angefangen vom Tischtennis, über die Turnabteilung mit Zumba, Step-Aerobic, Kindertanz, Fitnesstraining-Stabile Körpermitte, Funktionelle Gymnastik, BBP, Bauchtanz sowie Reha-Sport für Orthopädie, Osteoporose und Reha in der Krebsnachsorge.“ erklärt Klaus Rockenfeller.

Eine Sanierung der Toilettenanlagen und die damit einhergehende Herstellung der Barrierefreiheit und die energetische Verbesserung durch Entfernen der Glasbausteine sowie einer neuen Heizanlage stehen hierbei im Fokus.

„Der Neubau eines Bürgerhauses auf dem neuen Mehrgenerationenplatz steht hierzu in keinem Widerspruch. Wir sind der Auffassung, dass auch bei einem angedachten Neubau den Vereinen und Bürgern zwischenzeitlich ein funktionales und nutzbares Bürgerhaus zur Verfügung stehen sollte. Wir können nämlich nicht erkennen, dass ein Neubau in einem absehbaren Zeitrahmen zur Umsetzung kommt.“ erklärt Lana Horstmann. „Das bestehende und stark frequentierte Bürgerhaus in der Ortsmitte bedarf einer dringenden sofortigen Sanierung um die Nutzung aufrecht zu erhalten. Deswegen auch unser Antrag hierzu im Ortsbeirat.“ Ergänzt Maren Dümmler seitens des SPD Ortsverein Oberbieber.

Der VfL Oberbieber hat angekündigt durch Eigenleistung die Kosten für die Stadt im kleinstmöglichen Rahmen zu halten.

„Schon vor mehreren Jahren wurden Mittel für erste Schritte zur Instandsetzung und Erneuerung des Bürgerhauses seitens der Stadt zugesagt, konkrete Schritte sind damals aber trotz mehrfacher Thematisierung durch die SPD unterblieben. Es ist aus unserer Sicht mehr als überfällig, dass nun mit den Maßnahmen begonnen wird“, so Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz.