Veröffentlicht am 14. Dezember 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN-TRIER – Gebhardshainer gewinnen Rheinlandmeistertitel der B-Klasse in Trier – Die diesjährigen Rheinlandmeisterschaften der Altersklasse O19 vom Badminton Verband Rheinland fanden in Trier statt. Das Badminton-Damenteam der DJK Gebhardshain mit Nadja Oligschläger und Stephanie Becker nahmen in der B-Klasse im Damendoppel teil. Nach zwei anspruchsvollen Zweisatzspielen auf Augenhöhe mit den gegnerischen Doppeln konnten beide Spiele gewonnen und somit erstmals der Rheinlandmeistertitel gefeiert werden.