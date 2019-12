Veröffentlicht am 13. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vorlesewettbewerb der 6. Klassen an der August-Sander-Schule Altenkirchen – Der alljährliche Vorlesewettbewerb der 6. Klassen der AS Schule fand in der Bibliothek des Gymnasiums statt. Die Lesesieger und Lesesiegerinnen der Klassen 6.1 bis 6.6, Leonora Loos, Doro Elgert, Daniel Klippenstein, Julia März, Wolke Weiher und Lonita Hermann traten gegeneinander an. Zunächst wurde ein eigens gewählter Text vorgelesen, wonach noch ein unbekannter Text vorzutragen war. Jeweils ein Mitschüler der Lesesieger/innen bildete neben zwei Lehrkräften und einer Bibliothekarin die insgesamt neunköpfige Jury. Nach zwei schönen Lesestunden mit sehr motivierten und lesestarken Schülerinnen und Schülern stand die Siegerin fest: Leonora Loos aus der Klasse 6.1. Die Siegerin darf die Schule beim demnächst stattfindenden Kreisentscheid der 6. Klassen vertreten. Foto: AS Schule AK