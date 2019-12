Veröffentlicht am 13. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ernennungen und Ehrungen der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen im Jahr 2019 – Bürgermeister Fred Jüngerich nahm im kleinen Ratssaal der Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) die letzten Verpflichtungen und Ehrungen der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen des Jahres 2019 vor. Zum Feuerwehrmannanwärter verpflichtet wurde Marvin Aschenbrenner, der aus der Jugendfeuerwehr Berod zu den Aktiven des Löschzugs aufrückte.

Geehrt wurden für 25 Jahre aktive, pflichttreue Tätigkeit in der Feuerwehr, Reinhard Lindlein aus dem Löschzug Weyerbusch und für 35 Jahre aktive pflichttreue Tätigkeit, Stefan Oettgen, Löschzug Neitersen. Die Übergabe der letzten Ehrungsurkunde hatte Symbolcharakter, denn im Hinblick auf die unmittelbar bevorstehende Fusion am 01. Januar 2020 war dies die letzte Ehrung eines Feuerwehrangehörigen in der „Alt-“ Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald). Foto VG Altenkirchen.

Foto: Zweite Reihe (von links): Stefan Jung, Wehrführer Neitersen, Michael Heinemann, Wehrführer Altenkirchen und stellvertretender Wehrleiter mdWdGb), Pascal Müller, Wehrführer Berod und Michael Imhäuser, Wehrführer Weyerbusch

Erste Reihe (von links): Andreas Krüger, Wehrleiter mdWdGb, Stefan Oettgen, Marvin Aschenbrenner, Reinhard Lindlein und Bürgermeister Fred Jüngerich