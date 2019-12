Veröffentlicht am 14. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Auszubildende schließen mit der Note „sehr gut“ ab – IHK Bestenehrung: Stadtverwaltung ist Top Ausbildungsbetrieb – Grund zur Freude hatte die Stadtverwaltung Neuwied bei der Bestenehrung des IHK-Bezirks Koblenz. Als einzige kommunale Vertretung hat sie im Amt für Informationstechnologie (IT) junge Leute ausgebildet, die ihre Prüfung mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben.

Tim Betz hat im Rahmen seines Praxissemesters die im dualen Studium vorgesehene Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bei der IHK mit einer Spitzennote beendet. Er befindet sich aktuell wieder im Studium, kehrt im Frühjahr 2020 jedoch zur Neuwieder Verwaltung zurück, um mit seiner Bachelor-Arbeit zu beginnen. Christian Mattes hat seine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration ebenfalls mit einem „sehr gut“ abgeschlossen. Er ist nach der Ausbildung in Neuwied zur Stadtverwaltung nach Koblenz gewechselt.

IT-Amtsleiter Gerhard Wingender ist stolz auf die famosen Noten seiner (ehemaligen) Schützlinge: „Die Ergebnisse zeigen, dass die Verwaltung ein hervorragender Ausbildungsbetrieb ist und die IT-Ausbilder ihr Handwerk verstehen. Das macht die Stadtverwaltung zu einem attraktiven Arbeitgeber.“

Mehr als 5.000 junge Menschen haben in diesem Jahr im IHK-Bezirk Koblenz ihre Prüfung abgelegt, 412 Absolventen mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen, 295 davon hat die Industrie- und Handelskammer für herausragende Leistungen in ihren Abschlussprüfungen ausgezeichnet. Bei der Bestenehrung in der Rhein-Mosel-Halle gratulierte Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK Koblenz, vor gut 1000 Gästen den jungen Fachkräften zu ihren hervorragenden Abschlüssen und bestärkte sie darin, diesen erfolgreich eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

Foto: Tim Betz bringt die Urkunde an, mit der die IHK die Stadtverwaltung als Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet hat.