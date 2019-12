Veröffentlicht am 13. Dezember 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 11. Dezember, in Betzdorf entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Ein 26jähriger Mann befuhr mit einem Transporter die Kölner Straße. Beim Einparken kollidierte er mit einem geparkten Pkw und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei