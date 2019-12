Veröffentlicht am 13. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die Kreisverwaltung informiert über die Öffnungszeiten zu Weihnachten und Jahreswechsel – Die Kreisverwaltung in AItenkirchen informiert über ihre Öffnungszeiten in der Weihnachtswoche und zum Jahreswechsel: Am Montag, 23. Dezember, ist die Verwaltung zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar, ebenfalls am Montag, 30. Dezember. Am Freitag, 27. Dezember, bleibt die Kreisverwaltung geschlossen.