Veröffentlicht am 13. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Neuwied aktiv im Umweltschutz: Aus Flaschen werden Taschen – Der Reim „Gestern Flasche, heute Tasche“ ist simpel, die damit beworbene Aktion umso komplexer: In der Tourist-Information ist jetzt für 1 Euro die spezielle „Neuwieder Umwelttasche“ erhältlich. Der Clou dabei: Hergestellt ist sie aus recycelten PET-Flaschen. In ansprechendem Petrol gehalten ziert die Neuwieder Stadtsilhouette mit Raiffeisenbrücke und Pegelturm den länglich geschnittenen Einkaufsbeutel. In den passt nicht nur viel hinein, er ist auch ein hübscher Werbeträger für die Deichstadt. Oberbürgermeister Jan Einig und Petra Neuendorf, die Leiterin des Amts für Stadtmarketing, sind sich sicher: „Wer diese Tasche nutzt, leistet einen guten Beitrag zum Umweltschutz.“ Übrigens: Die TI hält auch die informativen Übersichtskalender in unterschiedlichen Größen bereit – kostenfrei natürlich -, auf denen sämtliche Veranstaltungen verzeichnet sind, die im kommenden Jahr in der Deichstadt über die Bühne gehen. Ein Gang zur TI auf dem Luisenplatz, in der auch das neue Mundart-Buch von Helmut Krämer zum Verkauf steht, lohnt also.

Foto: (von links): TI-Mitarbeiterin Sarah Bodmann, Amtsleiterin Petra Neuendorf und Oberbürgermeister Jan Einig.