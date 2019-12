HACHENBURG – Traditioneller Empfang der Westerwald Bank zum Hachenburger Weihnachtsmarkt

Veröffentlicht am 12. Dezember 2019 von wwa

HACHENBURG – Alle Jahre wieder – Traditioneller Empfang der Westerwald Bank zum Hachenburger Weihnachtsmarkt – Wenn sich in der Westerwald Bank am Hachenburger Neumarkt rund 570 Gäste drängen, dann ist Weihnachten nicht mehr allzu weit: Zum Start des Weihnachtsmarktes in der Löwenstadt lädt die Genossenschaft traditionell zu Musik und Unterhaltung ein. Westerwald Bank-Vorstand Markus Kurtseifer ließ das Jahr Revue passieren, blickte auf Politik und Wirtschaft auf internationalem und nationalem Parkett, aber natürlich auch auf die Region und die Entwicklung der Westerwald Bank selbst: Deren Herausforderungen heißen weiterhin Digitalisierung, Demografie, Regulatorik, niedrige Zinsen, verändertes Kundenverhalten.

Miteinander für den Markt

Werbering-Vorsitzender Volker Schürg sowie Bürgermeister Peter Klöckner und Stadtbürgermeister Stefan Leukel würdigten die Zusammenarbeit aller Akteure beim jährlichen Weihnachtsmarkt, der auch in diesem Jahr wieder mit einem vielfältigen Angebot lockt. Die Westerwald Bank selbst bringt sich auch hier ein: Am kommenden Freitag, dem 13. Dezember, gastiert im Veranstaltungsraum der Geschäftsstelle das Theaterhaus Alpenrod von und mit Petra Schuff mit „Ritter Rost feiert Weihnachten“. Beginn ist um 15.30 Uhr.

„Kunst-Stücke“ in der Galerie

Tradition hat eine Kunstausstellung in der Galerie der Bank: In diesem Jahr zeigt Brigitte Struif „Kunst-Stücke“: 52 abstrakte und farbenreiche Arbeiten. In Hachenburg lebend, ist die Künstlerin mit ihren Arbeiten längst international präsent: Berlin, Stuttgart und Heidelberg, Verona, Riga, Paris, Salzburg, Brüssel, Shanghai und New York waren und sind ebenso Schauplätze ihrer Ausstellungen wie der Westerwald. Stationen ihrer künstlerischen Ausbildung waren unter anderem die Europäische Kunstakademie Trier und die Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst und Medientechnologie in Venedig. Die Ausstellung läuft bis Februar 2020.

Musik gehört dazu

Dass der Weihnachtsmarkt-Empfang alle Jahre wieder ein Anziehungspunkt ist, dafür sorgt nicht zuletzt die Musikauswahl der Westerwald Bank: In diesem Jahr war das Reinhold Hörauf-Trio mit Sängerin Linda Mikulec zu Gast. Für das Catering zeichnete die Dining Range aus Dreifelden verantwortlich, für die Getränke Michael Müller aus Oberwambach. Außerdem war die Birkenhof-Brennerei mit einer Auswahl ihrer Produkte vor Ort. Die Veranstaltungstechnik kam von Peakevent aus Hachenburg.

Foto: Gut gelaunt beim Empfang zum Hachenburger Weihnachtsmarkt: (von links) Westerwald Bank-Vorstand Markus Kurtseifer, Werbering-Vorsitzender Volker Schürg, Stadtbürgermeister Stefan Leukel, Malerin Brigitte Struif und Bürgermeister Peter Klöckner. (Fotos: Katharina Nix/Westerwald Bank)