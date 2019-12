Veröffentlicht am 12. Dezember 2019 von wwa

BONN – Bonner Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch – Im Zeitraum 16. bis 20. Dezember 2019 führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 16. Dezember 2019 in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße und in Berghausen auf der L 268;

Dienstag, 17. Dezember 2019 in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße, in Ludendorf auf der B 56, in Rheinbach auf der L 493 und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Mittwoch, 18. Dezember 2019 in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Beuel auf der Maarstraße, in Friesdorf auf der Ürziger Straße und in Rösberg auf der Metternicher Straße;

Donnerstag, 19. Dezember 2019 in Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Bad Honnef auf der Mülheimer Straße und in Bonn auf der Adenauerallee;

Freitag 20. Dezember 2019 in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Meckenheim auf der L 158 und in Bonn auf der Reuterstraße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden. Quelle: Polizei