Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

OBERBIEBER – MdL Sven Lefkowitz lädt zur Sprechstunde – Am Mittwoch, den 08. Januar 2020, steht Sven Lefkowitz als Gesprächspartner in Oberbieber zur Verfügung. Von 17:30 bis 19:30 Uhr wird der SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 4 (Neuwied, VG Puderbach, VG Dierdorf) allen Interessierten und Anwesenden Rede und Antwort stehen. Die Sprechstunde findet in der Altentagesstätte Oberbieber, Friedrich-Rech-Str. 153-155 in 56566 Neuwied statt.