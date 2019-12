Veröffentlicht am 12. Dezember 2019 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall in Hachenburg mit anschließender Unfallflucht – Am Dienstagmittag, 10. Dezember 2019, in der Zeit zwischen 13:20 und 14:20 Uhr ereignet sich in Hachenburg in der Lindenstraße auf dem Parkplatz des Restaurants „Yu Hu“ eine Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Renault Clio des geschädigten Verkehrsteilnehmers wurde dort möglicherweise beim Rangieren oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen? Hinweise bitte unter 02662-9558-0 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei