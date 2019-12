Veröffentlicht am 13. Dezember 2019 von wwa

STREITHAUSEN – Verkehrsunfallflucht auf der K 21 – Am Mittwochmorgen, 11. Dezember 2019, kam es um 06:55 Uhr auf der K21 zwischen Streithausen und Abtei Marienstatt in einem Kurvenbereich zu einem Spiegelunfall. Der Unfallverursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter. Die Polizei fragt ob jemand den Unfall beobachtet hat, ob Angaben zum Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs gemacht werden können? Hinweise bitte unter 02662-95580 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei