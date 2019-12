Veröffentlicht am 12. Dezember 2019 von wwa

BERLIN-ALTENKIRCHEN-NEUWIED – Informationsfahrt mit Bundestagsabgeordnetem Bleck nach Berlin – 50 Interessenten sind der Einladung des heimischen AfD Bundestagsabgeordneten Andreas Bleck gefolgt und nahmen vom 1. bis 4. Dezember an einer politischen Informationsfahrt des Bundespresseamts in Berlin teil. Ein komfortabler Reisebus holte die Reisenden in den Morgenstunden in Koblenz, Neuwied und Limburg ab. In Berlin angekommen, freuten sich alle Beteiligten über ein gemeinsames Abendessen mit Bleck im Restaurant Grüne Lampe.

Nach einer erholsamen Nacht und einem tollen Frühstück im NH Hotel ging es in das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. In einem Vortrag konnten die Teilnehmer mehr über die Arbeit des Ministeriums erfahren und einige Fragen über die innere Sicherheit klären. Gestärkt durch ein Mittagessen in der Humboldt-Universität ging es weiter zu den nächsten Programmpunkten, der Ständigen Ausstellung im Deutschen Historischen Museum und dem Museum für Film und Fernsehen. Nach dem Abendessen im Restaurant Corroboree nutzen viele Teilnehmer die Gelegenheit, den Tag auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte ausklingen zu lassen.

Der nächste Tag startete mit einer informationsreichen Stadtrundfahrt vorbei an den Sehenswürdigkeiten Berlins. Nach dem Mittagessen ging es zum Deutschen Bundestag. Dort empfing der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Wirth die Besucher und gewährte interessante Einblicke in seine Arbeit im Innenausschuss. Der krönende Abschluss war der Besuch der Reichstagskuppel, wobei die schöne Aussicht auf die Hauptstadt wegen des schlechten Wetters leider verwehrt blieb.

Im nächsten Jahr bietet Bleck wieder drei politische Informationsfahrten nach Berlin an, zu denen alle Bürger recht herzlich eingeladen sind. Eine Anmeldung ist auf seiner Netzseite www.andreas-bleck.de/veranstaltungen oder telefonisch unter der Rufnummer (030) 227 79204 möglich.