Veröffentlicht am 11. Dezember 2019 von wwa

PLECKHAUSEN – Ehrung der ältesten Senioren in Pleckhausen – Schon zur Tradition ist die Ehrung der ältesten anwesenden Senioren bei der jährlichen adventlichen Seniorenfeier der Ortsgemeinde Pleckhausen geworden. Ortsbürgermeister Ludger Heßeler ehrte diesmal jedoch nicht nur die ältesten Senioren, sondern auch das älteste nach Lebensjahren zusammengezählte anwesende Ehepaar. „Die Gemeinde ist stolz darauf, dass wir mehrere hoch betagte Senioren in Pleckhausen haben. Immerhin sind es neun Einwohner, die gerade 90 Jahre geworden oder auch schon deutlich älter sind“, so der Ortsbürgermeister. Gemeinsam mit dem Nikolaus (Herbert Ginnow) ehrte er Elisabeth Schug (97 Jahre) und Helmut Frömgen, 90 Jahre alt sowie das Ehepaar Anneliese und Paul Klein, zusammen 171 Lebensjahre alt. Ludger Heßeler wünschte den Geehrten weiterhin alles Gute und noch viele Jahre im Kreise der Familie und der Ortsgemeinde, vor allen Dingen aber Gesundheit.

Foto: (v.l.): Ortsbürgermeister Ludger Heßeler, die Eheleute Paul und Anneliese Klein, Nikolaus Herbert Ginnow, Helmut Frömgen und Elisabeth Schug. Foto: Privat