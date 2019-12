Veröffentlicht am 12. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN-NEITERSEN – Europäische Woche der Abfallvermeidung: Abfallwirtschaftsbetrieb beteiligte sich mit Kinoabend und Mitmachtheater – „Wertschätzen statt wegwerfen – miteinander und voneinander lernen“, unter diesem Leitspruch stand die Europäische Woche der Abfallvermeidung 2019. Das Motto soll sowohl Erwachsene als auch Kinder für die Abfallvermeidung und Wiederverwendung sensibilisieren. Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen (AWB) bot zu dieser Aktionswoche vielfältige Aktivitäten und Projekte.

Welcome to Sodom: Für einen vollen Saal in der Wiedscala in Neitersen sorgte die Einladung des AWB zu einem informativen und lehrreichen Kinoabend, welcher zahlreiche Interessierte anlockte: Präsentiert wurde der Dokumentarfilm „Welcome to Sodom – dein Smartphone ist schon hier“ mit anschließender Gesprächsrunde. Der Film führt die Zuschauer hinter die Kulissen Europas illegaler Elektro- und Elektronikschrottentsorgung. Im afrikanischen Accra ist eindrücklich zu sehen, was mit dem europäischen „Wohlstandsmüll“ passiert. Mit einfachsten Mitteln werden die entsorgten Geräte zerlegt und die Kabel verbrannt, um mit dem gewonnenen Kupfer das Leben zu finanzieren. Somit dient die Müllhalde den Kindern und jungen Erwachsenen als einzige Lebensgrundlage. Dabei stehen nicht nur der illegale Elektroschrotthandel im Vordergrund, sondern auch die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen. Daher trägt die Müllhalde bei den dort lebenden Menschen den Namen Sodom. Im Anschluss des Films eröffneten der Geschäftsbereichsleiter des AWB, Kreisbeigeordneter Gerd Dittmann, und Werkleiter Werner Schumacher den fachlichen Austausch und weiterführende Diskussionen mit den Zuschauern. Diskussionsthemen fanden sich hauptsächlich zum Recycling und zur Abfallverwertung im Kreis Altenkirchen. Zudem stand die Abfallberatung im Foyer für alle Fragen rund um das Thema Abfall bereit.

Mitmachtheater sensibilisierte für Wiederverwertung: Des Weiteren war bereits im fünften Jahr in Folge anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung das Mitmachtheater des Umweltpädagogen Andreas Knab auf Einladung des AWB im Kreis Altenkirchen unterwegs. Dieses Mal besuchte er die Grundschulen in Weyerbusch, Hamm, Flammersfeld und Horhausen und begeisterte dort die Erst- und Zweitklässler wie auch die Lehrkräfte. Mit viel Gespür dafür, was seine jungen Zuschauer bewegt, erweckte Knab drei Handpuppen, den Hasen Hoppel, das Eichhörnchen Wuschel und den Raben Hugo, zum Leben. In dem Theaterstück „Hugos Plan“ wird Hoppel in einer im Wald herumliegenden Keksdose eingesperrt. Wäre er nicht von seinem Umweltfreund Bernd, gespielt von Andreas Knab, und seinen Tierfreunden aus der Dose gerettet worden, hätte er womöglich ersticken, verhungern oder verdursten müssen. Nach der Rettung Hoppels wurde festgestellt, dass kein Abfall in die Natur gehört. Somit halfen alle Kinder, den Wald von weiterem herumliegendem Abfall zu befreien und anschließend in die entsprechenden Abfalltonnen zu sortieren, denn nur so kann der Abfall wiederverwertet und Rohstoffe gespart werden. Fotos: Kreisverwaltung Altenkrichen/AWB

Foto: 48a: Umweltpädagoge Andreas Knab war auf Einladung des AWB zu Gast im Kreis.

Foto: 48b: In der Wiedscala in Neitersen präsentierte der AWB den Film „Welcome to Sodom – dein Smartphone ist schon hier“.