ALTENKIRCHEN – Das neue Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller erscheint – jetzt schon online einsehbar und ab dem 21. Dezember gedruckt verfügbar – ab Januar wie gewohnt in den Geschäften der Region zu finden. – Dem österreichischen Autor Ernst Ferstl ist der Satz „Wer mit sich selbst in Frieden lebt, kommt nicht in die Versuchung, anderen den Krieg zu erklären.“ zu verdanken. In der jüngeren Vergangenheit kann man sich diesen Gedanken nicht oft genug vor Augen führen. Wer Nachrichten hört und liest und das gesellschaftliche Geschehen beobachtet, sieht – allem Anschein nach – in allen Richtungen Klüfte, Fronten und (mehr oder weniger) Kriegserklärungen. Wie sind wir in den Kreislauf von Polarisation, Provokation und Feindseligkeit geraten? Woher kommt die Aggressivität in Politik, öffentlicher Debatte? Wie kommt es zu persönlicher Entfremdung zwischen so vielen Menschen?

Mit diesen Gedanken und Fragen im Kopf ging das Team im Bildungsbüro Haus Felsenkeller die Planungen für das nächste Programmheft an. Manchmal scheinen es schlechte Erlebnisse und lang tradierte schlechte Gefühle zu sein, die sich in Richtung leicht zu findender Feindbilder entladen. Haben wir nicht alle diese Gefühle, die sich allzu leicht gegen das erstbeste Opfer wenden? Wie gehen wir mit den Feindseligkeiten und der Aggressivität einerseits in der Welt und andererseits in uns um? Und was braucht ein Mensch, um sich in diesem Umfeld nicht dem Sog hinzugeben? Wie immer sind Fragen leichter gestellt als Antworten gefunden. Trotzdem sollte man nie aufhören, sich diesen Fragen zu stellen und den Blick auf die eigene Rolle im Geschehen zu richten.

Im nächsten Programmheft sind natürlich bekannte Kurse weiterhin dabei, werden aber mit neuen ergänzt. Das so entstandene Bildungsangebot bietet die Möglichkeit, sich auf die eine oder andere Weise persönlich weiterzuentwickeln, sei es mit schönen Erlebnissen, wichtigen Informationen oder dem Zugang zu neuen Fähigkeiten. Das Team wünscht Spaß dabei und Zuversicht!

