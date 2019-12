Veröffentlicht am 12. Dezember 2019 von wwa

STREITHAUSEN – Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der K 21 – Am Mittwochmorgen, 11. Dezember 2019, gegen 06:55 Uhr, kam es auf der K 21 zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Ein aus Richtung Streithausen kommender PKW stieß in einer Linkskurve mit dem Außenspiegel gegen einen aus Richtung Hachenburg/Marienstatt kommenden PKW. Dabei berührten sich beide PKW mit den Spiegeln und es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt war ein hohes Verkehrsaufkommen und hinter beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen fuhren weitere Verkehrsteilnehmer. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden. Quelle: Polizei