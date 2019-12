Veröffentlicht am 11. Dezember 2019 von wwa

RETTERSEN – Nikolaus- und Seniorenfeier in Rettersen – Am Freitag, dem 6. Dezember, wurde von der Ortsgemeinde die Nikolausfeier für die Kinder aus Rettersen gestaltet. Am Nachmittag bastelten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern. Unteranderem wurde auch der im Bürgerhaus aufgestellte Weihnachtsbaum von den Kindern geschmückt. Anschließend wurden die anwesenden Kinder vom Nikolaus mit gut gefühlten Tüten beschenkt.

Gemeinsam mit der Gruppe „Senioren Aktiv“ veranstaltete die Ortsgemeinde am Sonntag, den 08. Dezember, die traditionelle Seniorenfeier, wie all die Jahre, kurz vor den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken wurde sich reichlich und gut unterhalten.

Auf der im Bürgerhaus vorhandenen Leinwand wurden ältere und auch aktuelle Bilder aus dem Gemeindeleben präsentiert, die auch für weiteren Gesprächsstoff sorgten. Nach einer kurzen Ansprache des Ortsbürgermeisters lief noch einmal ein Filmbetrag, den der Südwestfunk vor zwölf Jahren im Ort gedreht hatte.

Die älteste anwesende Mitbürgerin und der älteste anwesende Mitbürger wurden mit einem kleinen Präsent gewürdigt. (noan) Fotos: OG Rettersen