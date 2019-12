Veröffentlicht am 11. Dezember 2019 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt am 13. Februar 2020 zum Informationstag ein – Erstmals auch Unternehmen mit dabei – Am 13. Februar 2020 lädt die Hochschule Koblenz zum jährlich stattfindenden Hochschulinformationstag (HIT) ein und bietet ein vielfältiges Programm für alle Studieninteressierten. In der Zeit von 8:00 bis 16:30 Uhr stehen an diesem Donnerstag die Türen am RheinMoselCampus in der Konrad-Zuse-Straße 1 in Koblenz offen. Die Fachbereiche der drei Standorte – Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen – präsentieren ihr Studienangebot und geben Einblick in Campus, Wissenschaft und Lehre. Erstmals mit dabei sind auch Unternehmen, die ein duales Studium in Kooperation mit der Hochschule Koblenz anbieten. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto „Beim HIT geht dir ein Licht auf!“ haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit durch zahlreiche Vorträge, Schnuppervorlesungen und Workshops sowie Labor- und Campusführungen den richtigen Studiengang für sich zu finden. Hier kann man etwa Tipps zum Einstieg ins Studium erhalten, die Lizenz zum Löten erwerben, herausfinden, wofür Gummiseile im Beton benötigt werden und Experimente mit Hochspannung hautnah miterleben. Der HIT richtet sich im Besonderen an Schülerinnen und Schüler, die kurz vor dem Abitur oder Fachabitur stehen sowie an beruflich Qualifizierte, die nach neuen Perspektiven suchen. Darüber hinaus sind alle Interessierten herzlich willkommen.

Die Info-Stände im offenen Foyer bieten breit gefächerte Beratungsmöglichkeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studierende der sechs Fachbereiche repräsentieren mehr als 70 verschiedene Studiengänge und die Serviceeinrichtungen der Hochschule informieren rund ums Studium. Fragen zu den Studiengängen, zu Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, Studienfinanzierung oder dem Studieren im Ausland werden hier beantwortet. Auch die Agentur für Arbeit, IHK und HWK sowie die Initiative Arbeiterkind sind mit ihrem Angebot präsent.

Am diesjährigen Hochschulinformationstag wird besonders das duale Studium im Mittelpunkt stehen. Dieses Studienformat, das Hochschulstudium und Berufsausbildung oder umfangreiche Praxisphasen vereint, wird immer beliebter. 16 Unternehmen werden vor Ort sein und zu Ausbildungsberufen im dualen Studium und beruflichen Perspektiven informieren. Entdecken können Interessierte aber auch alle weiteren Studienformen – vom klassischen Präsenzstudium bis hin zum berufsbegleitenden Fernstudium. Weitere Informationen sind online unter www.hs-koblenz.de/hit abrufbar.