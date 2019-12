Veröffentlicht am 9. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Landrat Dr. Peter Enders zur aktuellen Situation um den neuen Krankenhausstandort – Zur Entscheidung in Sachen Krankenhausstandort hat sich im Nachgang zur Sitzung am 09. Dezember im Altenkirchener Kreishaus Landrat Dr. Peter Enders wie folgt äußert: „Ich respektiere die Entscheidung der Landesregierung für den Krankenhausstandort Hattert. Bekanntermaßen hatte ich eine andere Variante, nämlich Giesenhausen, favorisiert. Aber ich habe auch stets betont, dass die Top-Drei-Standorte in den Bewertungen nur um Millimeter auseinanderliegen. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, gilt es, nicht nachzukarten. Alle Beteiligten müssen jetzt nach vorne schauen, um konzeptionelle Fragen und die Finanzierung zu klären im Interesse der Gesundheitsversorgung im Westerwald. Wichtig ist außerdem, dass es auch für das Kirchener Krankenhaus eine Perspektive geben muss.“