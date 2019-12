Veröffentlicht am 10. Dezember 2019 von wwa

HAMM – Wohnungseinbruch in Hamm (Sieg) – Pkw entwendet – Indem sie eine Tür auf der rückwärtigen Gebäudeseite aufhebelten, drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 06. Auf 07. Dezember, zwischen 18:00 und 01:20 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Hamm (Sieg) ein. Neben Bargeld, Uhren und Schmuck entwendeten die Täter außerdem einen in der Garage geparkten schwarzen BMW 4er Cabrio mit den amtlichen Kennzeichen AK-JD 22. Insgesamt entstand ein Schaden in einem hohen fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei