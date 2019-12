Veröffentlicht am 9. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN-FREUSBURG – 54. Int. Wandertage in Freusburg – 750 gezählte Teilnehmer – Siegperle Vorsitzender Sven Wolff äußert Kritik in Richtung Dachverband (DVV): „Unterstützt die organisierten Wandertage und schwächt sie hingegen nicht mit falschen und für die Wanderer nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, wie z. B. der Startgelderhöhung!“ – Zu den Internationalen Wandertagen der Wanderfreunde „Siegperle“ am 1. Adventswochenende, 30. November und 01. Dezember im Burgdorf Freusburg konnte der Kirchener Verein knapp 750 Wanderer aus vielen Gebieten Deutschlands willkommen heißen. Stark vertreten war unter anderem das Münsterland. Aber auch aus der Pfalz, dem Ruhrgebiet, Hunsrück, Rheinland sowie von der Lahn konnte man viele Gäste ausfindig machen.

Vorsitzender Sven Wolff versicherte, dass das Pflegen von Wanderfreundschaften oberste Priorität habe und dass die Wanderfreunde „Siegperle“ monatlich gerne auf Busreisen zu anderen Wandertagen gehen. So freue man sich schon sehr darauf in 2020 oder aber im Folgejahr viele der teilnehmerstärksten Gruppen in deren Veranstaltungsorten wiederzusehen.

In Zeiten, wo die Wandermöglichkeiten neben den traditionellen Wandertagen im Deutschen Volkssportverband, auch touristisch gesehen durch Steige, Rundwege, geführte Wanderungen, Erlebnistouren sehr vielfältig geworden sind, Ehrenamtliche in den Vereinen aus vielerlei Gründen aber häufig ums Überleben zu kämpfen haben, der Dachverband – aus Wolffs ganz persönlicher Sicht, aber auch aus derer zahlreicher anderer Vereine – zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt, eine Startpreiserhöhung vornimmt – gelte es für alle Vereine, nun noch enger zusammenzurücken, so der Siegperle-Vorsitzende Sven Wolff.

Es müsse offen und ehrlich gesagt werden, dass nur die Vereine die Wanderfreundschaften und die Gemeinschaft bilden, welche letztlich dem Deutschen Volkssportgeschehen ein Gesicht geben. Und daher gibt es von seiner Seite aus, eine ganz klare Forderung und Kritik nach oben zum Deutschen Volkssportverband (DVV): „Unterstützt die organisierten Wandertage und schwächt sie hingegen nicht mit falschen und für die Wanderer nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, wie z. B. der Startgelderhöhung!“ In der 50-jährigen Geschichte des DVV habe man es diesmal geschafft, dass bundesweit im Kreise aller Volkssportvereine und Wanderer ununterbrochen darüber diskutiert werde und dies für großen Unmut sorgt. Vielen mache das, den Blick in die Zukunft gerichtet, wirklich richtig Angst. Daher frage er sich, warum funktioniert es in unseren Nachbarländern Belgien, den Niederlanden und Luxemburg mit 1 bis 1,50 Euro an Startgeld sowie traumhaften Teilnehmerzahlen bestens und in Deutschland springe man ab dem 01. Januar 2020 von 2 auf 3 Euro pro Person. Wo blieben die schon lange geforderten Ermäßigungen für Kinder und Familien oder für die ganz Aktiven, die regelmäßig auf Wandertagen unterwegs sind? Wo wolle der Deutsche Verband eigentlich hin? Diese und weitere Fragen beschäftigen alle Wandervereine. Wenn er sich anschaue, wie viele heimische und bekannte Volkssportvereine in den letzten Jahren allein im Dreiländereck Rheinland-Pfalz, NRW und Hessen aufgegeben hätten, sei ein Umdenken und Handeln auf Verbandsebene dringend geboten!

Er verarbeite derartige Geschehnisse wirklich ungerne in einer Ansprache im Rahmen einen Gruppenehrung, in der ja eigentlich immer das Positive überwiegen sollte, aber er denke, es sei an der Zeit, dass die Vereine geschlossen klar Stellung zu diesen Entwicklungen beziehen.

Zurück zum Positiven, denn schließlich steht bei den Internationalen Wandertagen das Wandererlebnis, das gesellige Miteinander im Bürgerhaus Freusburg im Rahmen der organisierten Veranstaltung im Vordergrund. So freuten sich die „Siegperlen“ diesmal über sechs angereiste Busgruppen, darunter Dülmen, Greven, Kriegsfeld, die Busgemeinschaft Hahnstätten/Flacht, Datteln und Horn. Zahlreiche Teilnehmer befreundeter Vereine von nah und fern konnten zudem begrüßt werden.

Sein Dank galt ausdrücklich dem 72köpfigen Helferteam, den Wanderwartinnen Michaela Stötzel und Renate Ortmann fürs aussuchen der Wanderrouten, den Eigentümern der gerade im Winter fest eingerichteten Verpflegungsstellen auf den Wanderstrecken fürs Bereitstellen ihrer Garagen und Hütten, den spontan eingesprungenen Helferinnen und Helfern – die damit krankheitsbedingte Ausfälle kurzerhand kompensiert haben, allen seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie Eva-Maria Rulle, die den Veranstaltungsapparat mit ihren organisatorischen Vorbereitungen und ihrem unermüdlichen Einsatz schon seit vielen Jahren am Laufen halte und last but not least dem Vorsitzenden der Haardt-Trapper Wanderfreunde, Aribert Grytzan, aus NRW der am Veranstaltungssonntag den Posten des Abzeichenwartes länderübergreifend besetzt hatte.

Als Offizielle nahmen an der sich anschließenden Gruppenpreisverleihung Bürgermeister Maik Köhler (Verbandsgemeinde Kirchen), Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen (Stadt Kirchen) und Ortsvorsteher Michael Bauer (Ortsbezirk Freusburg) teil. Die beiden Hauptpreise in Form von großen weihnachtlichen Deko-Wichteln wurden jeweils von der Verbandsgemeinde und Stadt Kirchen gestiftet.

Vorsitzender Sven Wolff und Geschäftsführer Marco Petschuleit zeichneten im Beisein der Offiziellen die teilnehmerstärksten Vereine wie folgt aus: