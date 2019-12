Veröffentlicht am 9. Dezember 2019 von wwa

RAUBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 124 bei Raubach – Drei Personen schwer verletzt – Polizei sucht nach unfallverursachendem schwarzen VW Golf – Am Sonntagmittag, dem 08. Dezember 2019, befuhr eine 21jährige Frau um 13.40 Uhr mit ihrem Pkw die K 124 von Elgert kommend in Fahrtrichtung Raubach. Am Ende einer Linkskurve kam ihr ein anderer Pkw entgegen und schnitt, laut Angaben der drei Fahrzeuginsassen, die Kurve derart, dass sie nach rechts ausweichen musste.

Anschließend lenkte sie nach links gegen, geriet auf die Gegenfahrbahn, lenkte schließlich wieder nach rechts, wo sie von der Straße abkam, rechts der Straße gegen Bäume und Sträucher fuhr, und dort zum Stehen kam. Der Unfallverursacher fuhr weiter und ist bis dato unbekannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf, eventuell GTI, gehandelt haben. Alle drei

Insassen des verunglückten Golfs kamen aus der Verbandsgemeinde Dierdorf und wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei