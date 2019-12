Veröffentlicht am 9. Dezember 2019 von wwa

SCHÜRDT – Wieder schwerer Verkehrsunfall auf der B 256, Kreuzung Schürdt – Am Montagmorgen, 09. Dezember, gegen 07:40 Uhr krachte es wieder auf der Schürdter Kreuzung, B 256/L 276/Hauptstraße. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Montagmorgen, 09. Dezember 2019, um 07:40 Uhr ereignete sich auf der B 256, Kreuzung Schürdter Höhe ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Autofahrer Verletzungen erlitten. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Fiat Punto wollte von Giesenhausen kommend von der L 276 nach links auf die B 256 in Richtung Altenkirchen abbiegen, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines aus Richtung Flammersfeld kommenden 58 Jahre alten Fahrers eines Mitsubishi Colt.

Bei der Kollision wurden die Türen des Mitsubishi so verklemmt, dass der Fahrer von der Feuerwehr Flammersfeld aus dem Auto befreit werden musste. Die beiden Autofahrer wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Pkw wurde die B 256 zeitweise gesperrt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der Puntofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Quelle: Polizei / Fotos: Team wwa