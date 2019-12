Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 8, in Altenkirchen auf der Kölner Straße – Zwei Personen schwer verletzt – Ein Verkehrsunfall mit insgesamt zwei Verletzten ereignete sich am Samstag, den 07. Dezember 2019, gegen 12:00 Uhr. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Seat befuhr die Kölner Straße aus Fahrtrichtung Stadtmitte kommend in Richtung Birnbach. Im Einmündungsbereich Kölner Straße / Zubringer B 256 beabsichtigte ein 55 Jahre alter Mercedes Benz-Fahrer nach links, in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Seat-Fahrers, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam, bei der die jeweiligen Fahrer verletzt wurden. Nach erfolgter, ärztlicher Erstbehandlung wurden beide Beteiligten ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Kölner Straße (B 8) musste für Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme und auslaufender Betriebsstoffe längerfristig gesperrt werden. Quelle: Polizei