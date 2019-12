Veröffentlicht am 8. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle – Am Freitag, den 06. Dezember 2019, gegen 22:35 Uhr wurde der Polizei Altenkirchen mitgeteilt, dass ein Autofahrer soeben eine Verkehrsinsel in der Kölner Straße in Altenkirchen überfahren und dabei diese sowie zwei Verkehrszeichen beschädigt hat. Anstatt seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen setzte der verantwortliche Fahrzeugführer seine Fahrt über die B 256 in Fahrtrichtung Neitersen fort, verursachte in Höhe der Abfahrt Leuzbach einen weiteren Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand und flüchtete erneut von der Unfallstelle in Richtung Altenkirchen Ortsmitte.

Im Zuge einer Fahndung konnte der 65 Jahre alte Unfallflüchtige durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Hierbei ignorierte der Fahrer zunächst das Anhaltesignal, kam der Aufforderung jedoch später nach und wurde kontrolliert. Im Rahmen der polizeilichen Anschlussermittlungen wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wird sich in zwei Fällen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten haben. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.100 Euro. Quelle: Polizei